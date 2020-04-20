“النقد الدولي”: أزمة كورونا الأسوأ منذ “الكساد العظيم”

أكدت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا، اليوم الاثنين، أن الأزمة التي يسببها فيروس كورونا المستجد، تعد الأسوأ منذ الكساد العظيم عامي 2008/2009.

وقال جورجيفا، في مؤتمر صحفي عن بُعد لوسائل الإعلام البلغارية، إن تداعيات الفيروس ستؤدي إلى انكماش اقتصادات 170 دولة في أنحاء العالم خلال العام الحالي.

وعبرت عن قلقها الأشد تجاه الدول النامية والناشئة جراء هذه الأزمة، قائلة إن الدول الأشد تضررا في الوقت الحالي من الجائحة ليست بالضرورة الدول التي ستكون الأكثر تأثرا اقتصاديا.

وكان صندوق النقد الدولي أصدر في الأيام الماضية توقعاته بهبوط الاقتصاد العالمي بنسبة 3% خلال العام الحالي، مشيرا إلى انكماش اقتصادات البلدان في أنحاء العالم بأسرع وتيرة منذ عقود، مبينا أن كورونا أدخل العالم في أزمة لا مثيل لها.

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