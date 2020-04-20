اقتصاد

المالية” تخاطب الحبري بشأن مرتبات” المعلمين

تم النشر منذُ 3 ساعات
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

خاطبت وزارة المالية في الحكومة الليبية محافظ مصرف ليبيا المركزي في البيضاء علي الحبري بشأن تسييل نحو 4 ملايين و970 ألف دينار لسداد مرتبات المعلمين المتعاقد معهم منذ بداية شهر سبتمبر عن العام 2019.

ويأتي ذلك في إطار متابعة وزارة المالية لملفات الموظفين المتعاقد معهم لسد العجز النوعي في بعض التخصصات التي لا تغطيها الكوادر المعينة بقطاع التعليم.

وقالت وزارة المالية في بيانها الموجه إلى المحافظ إنها تأمل اتخاذ الإجراءات المتبعة حيال تسييل القيمة الشهرية في الشهر المذكور بالحساب العام الخاص بالوزارة من المصرف لاتخاذ ما يلزم بالخصوص.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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