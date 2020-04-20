الأمان يعلن عن حلول بديلة لتقديم خدماته في ظل الأزمة

أعلن مصرف الأمان التجاري اليوم الاثنين، عن قيامه بوضع حلول بديلة تساعد في تقديم خدماته للزبائن في ظل الأزمة الحالية.

وتعرضت المصارف التجارية للإغلاق بسبب حالة الطوارئ التي فرضت في البلاد بسبب فيروس كورونا. ما ترتب عليها توقف أغلب خدمتها طوال هذه الفترة.

وقال المصرف في بيان عبر موقعه بفيسبوك، إنه بإمكان الزبائن سحب أموالهم عبر آلات السحب الذاتي ATM الموجودة أمام كافة فروعنا المصرفية و بشكل يومي سواء بالبطاقة المحلية أو عن طريق خدمة السحب بدون بطاقة بتبطيق الصيرفة.

وتتيح الصيرفة الرقمية الحديثة التي تصل إلى 100 خدمة مصرفية يقدمهاالأمان على نحو عالي في الوصول الفوري من و إلى كافة حسابات الزبائن وإجراء معاملات بنكية آمنة، وفق بيان المصرف.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة صدى الاقتصادية