بريطانيا تدعم شركات التكنولوجيا بمليار و25 مليون جنيه إسترليني

وافقت المملكة المتحدة البريطانية على منح شركات التكنولوجيا حزمة دعم بقيمة مليار و25 مليون جنيه إسترليني، لمواجهة آثار جائحة فيروس كورونا، عقب طلب الشركات الناشئة في بريطانيا بالحصول على مزيد من الدعم المالي بعد منح منافسيها في باريس وبرلين إمكانية الوصول إلى أموال بقيمة 4 مليار يورو و2 مليار يورو على التوالي.

وفي السياق ذاته كشف وزير المالية البريطاني ريشي سوناك عن خطة الإنقاذ المتبعة، موضحا بأنها تشمل خطة قروض بقيمة 500 مليون جنيه إسترليني “صندوق المستقبل” للشركات الناشئة ذات النمو المرتفع حيث إنها تستهدف بالدرجة الأولى الشركات الناشئة في المرحلة المبكرة.

ومن المقرر أن تبدأ الخطة في مايو المقبل حتى شهر سبتمبر من العام الحالي وتلتزم الحكومة بتقديم 250 مليون جنيه إسترليني مبدئيًا، فيما يتوقع أن يشكل القطاع الخاص النصف الآخر وفي غضون ذلك أكدت وزارة الخزانة أنها ستبقي حجم الصندوق .قيد المراجعة

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