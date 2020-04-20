الثني يشكل لجنة فنية لمنع ازدواجية التوريد والصرف باحتياجات الصحة

قالت الحكومة المؤقتة اليوم الاثنين، إن رئيس الوزراء عبدالله الثني أصدر قرارًا بتشكيل لجنة فنية تكون مهمتها منع ازدواجية التوريد الصرف لتغطية احتياجات القطاع الصحي، ومراجعة وفحص كل متطلباته السابقة.

وترأست اللجنة عضو لجنة إدارة جهاز الإمداد الطبي نجاح العقيلي، وضمت في عضويتها مدير الإدارة المالية بديوان مجلس الوزراء عبدالرازق الجريبي، إضافة إلى ممثلين آخرين عن الصحة وجهاز الإمداد الطبي.

ووفق بيان للحكومة، تتمثل مهمة اللجنة في التدقيق والفحص في كل الإجراءات المحالة لديوان مجلس الوزراء من وزارة الصحة، أو من جهاز الإمداد الطبي، أو اللجنة الطبية الاستشارية للجنة العليا لمكافحة وباء كورونا.

إضافة إلى ذلك، ستتولى اللجنة مهمة الفحص والمراجعة قبل إبرام أية تعاقدات بشأن هذه المطالبات، بما يضمن عدم خلق ازدواجية في إجراءات التوريد والصرف.

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