خبير نفطي : الانخفاض الذي تشهده أسعار النفط هو انهيار تاريخي غير مسبوق

قال الخبير النفطي “عبدالسلام العاشوري” اليوم الاثنين في تصريح لصحيفة صدى الاقتصادية، أن مايشهده النفط العالمي من انهيار يعد انهيار تاريخي غير مسبوق خلال العشرين سنة الأخيرة.

وذكر “العاشوري” أن أسباب الإنهيار هو فائض فى العرض مرتفع، ونقص فى الطلب بسبب توقف عجلة الاقتصاد العالمي بسبب جائحة الكورونا.

وأضاف الخبير النفطي أن هذا الهبوط لن يستمر لأن الخاسر الأكبر هو الاقتصاد الأميركي وشركات النفط الأميركية والتي يوف تتوقف حتماً لأن هذه الأسعار أقل من سعر تكلفة إنتاج البرميل بكثير.

وأكد أن الرئيس ترمب سوف يتحرك ويضغط على روسيا والسعودية لزيادة التخفيض فى إنتاجهما وسوف يلجأ إلى العقوبات الاقتصادية إن تطلب الأمر ذلك، بالإضافة إلى أن الاستعدادات جارية لإعادة تدوير عجلة الاقتصاد العالمي خاصة فى أميركا والصين.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة صدى الاقتصادية