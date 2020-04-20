انهيار أسعار النفط الخام الأمريكي وقيمة البرميل أقل من “صفر” لأول مرة في التاريخ

شهدت الأسواق العالمية اليوم الاثنين انهيارًا غير مسبوق لسعر برميل النفط الخام الأمريكي ليهوي إلى ما دون “الصفر” دولار لأول مرة في التاريخ.



ويرجع سبب هذا الانخفاض بحسب محللين إلى تزايد كميات الخام المخزونة في الولايات المتحدة مع تقليص المصافي الأنشطة في مواجهة طلب ضعيف، ومع استمرار الإنتاج دون تأثر يذكر تمتلئ الخزانات يوما بعد يوم، في حين أن العالم يستهلك كميات أقل من النفط، الأمر الذي أدى إلى انهيار الأسعار.



ويشكل هذا الانهيار التاريخي بحسب مراقبين مؤشرا على أن الاتفاق الذي وقعته مجموعة “أوبك+” والذي أُعلن عنه مطلع الشهر الجاري غير كاف في ظل الانخفاض غير المسبوق بالطلب بسبب انتشار جائحة كورونا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة صدى الاقتصادية