اقتصاد

انهيار أسعار النفط الخام الأمريكي وقيمة البرميل أقل من “صفر” لأول مرة في التاريخ

تم النشر منذُ 26 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية
صحيفة صدى الاقتصادية
مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية

شهدت الأسواق العالمية اليوم الاثنين انهيارًا غير مسبوق لسعر برميل النفط الخام الأمريكي ليهوي إلى ما دون “الصفر” دولار لأول مرة في التاريخ.

ويرجع سبب هذا الانخفاض بحسب محللين إلى تزايد كميات الخام المخزونة في الولايات المتحدة مع تقليص المصافي الأنشطة في مواجهة طلب ضعيف، ومع استمرار الإنتاج دون تأثر يذكر تمتلئ الخزانات يوما بعد يوم، في حين أن العالم يستهلك كميات أقل من النفط، الأمر الذي أدى إلى انهيار الأسعار.

ويشكل هذا الانهيار التاريخي بحسب مراقبين مؤشرا على أن الاتفاق الذي وقعته مجموعة “أوبك+” والذي أُعلن عنه مطلع الشهر الجاري غير كاف في ظل الانخفاض غير المسبوق بالطلب بسبب انتشار جائحة كورونا.

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صحيفة صدى الاقتصادية

صحيفة صدى الاقتصادية

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  • خذ برميل نفط وعليه 37 دولار هدية اخر يوم فى العرض غدا ثم يعاود الصعود الى 20 دولار حيث ان الشركات والمصانع مغلقة ولا يوجد استهلاك ومن اشترى على الورق مطلوب منه ان يستلم النغط فاين يذهب به فيبيع الورقة وبعطى من يستلم دولارت اضافية

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