خبير نفطي: عودة إنتاج النفط الليبي خاضعة للسوق الدولي

قال الخبير في مجال النفط والغاز محمد أحمد، إن إعادة إنتاج النفط في ليبيا سيخضع للسوق الدولي على الرغم من عدم معرفة موعد عودة التصدير مرة أخرى.

وفي تصريح خاص لصحيفة صدى الاقتصادية اليوم الاثنين، أشار أحمد إلى أن إنهيار أسعار النفط حدث في أمريكا نتيجة إغلاق سوقها النفطي وتراجع قدرته على تصدير الخام إلى الخارج.

وأضاف أحمد بأن امتلاء مراكز التخزين كان أحد أسباب إنهيار الأسعار، متوقعا في الوقت نفسه توقف عدد كبير من حقول النفط الأمريكية عن الإنتاج بسبب تراجع الأسعار.

ويعتقد الخبير النفطي بأن هناك اقتراحات بأن تقوم شركة لجنة تكساس للسكك الحديدة بتنظيم الأسعار في الولايات المتحدة، متوقعًا استمرار انخفاض الأسعار في الفترة المقبلة.

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