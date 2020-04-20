وكيل وزارة الاقتصاد بالمؤقتة يبحث تسهيل إجراءات الشركات الاستيرادية

بحث وكيل عام وزارة الاقتصاد والتجارة بالحكومة المؤقتة سهيل بوشيحه اليوم الاثنين، مع غرفة التجارة والصناعة والزراعة بنغازي تسهيل إجراءات الشركات الاستيرادية.

وتناول الاجتماع الذي عقد بمقر الغرفة في بنغازى، تذليل الصعوبات المتعلقة بدعم القطاع الخاص في كافة التخصصات لضمان استقرار الحركة التجارية، إضافة إلى الاتفاق على إعداد إحصائيات ودراسات للحركة الاستيرادية والسوق المحلي مع الجهات ذات العلاقة.

وبحسب بيان لغرفة بنغازي، بحث الوكيل مدى إمكانية وضع تسعيرة حقيقية وضوابط ومعايير لانسياب البضائع التجارية بشكل يحقق التوازن التجاري والاقتصادي في البلاد.

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