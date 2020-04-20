مصرف الجمهورية الليبي يأمل في تقديم المزيد من خدمات التسهيل عبر “سمارت ستريم”

نشرت شركة” بزنيس واير ” الأمريكية المهتمة بشؤون الأسواق المالية العالمية ، اعلنت شركة سمارت ستريم تكنولوجيز ، مزود حلول إدارة دورة حياة المعاملات المالية ، اليوم عن نجاح بنك الجمهورية ، أكبر بنك في ليبيا ، في تطبيق حلول سمارت ستريم لتسويات المدفوعات النقدية وهو أول تنفيذ من مرحلتين لدمج والاتمام عملية المصالحة عبر فروعها الـ 170 لتقديم تحكم تشغيلي في الوقت المناسب .

و اضافت الشركة يتم تطبيق حل التسويات سمارت ستريم لاستبدال العمليات اليدوية عبر بنك الجمهورية ، مما يضمن رؤية أكبر في المعاملات النقدية ، والبطاقات ، والفروع ، والمصارف المركزية والدفع. ستزود البنك بمستويات جديدة من حيث التحكم في معالجة معاملاته و تسهيل الامتثال التنظيمي مباشرة من خلال المعالجة وتحسين خدمة العملاء.

وقال السيد نوري علي محمد ، نائب المدير العام لبنك الجمهورية: “نسعى جاهدين لتحقيق رؤيتنا في بنك الجمهورية ، للحفاظ على مكانتنا كأول بنك شعبي في المنطقة. من خلال الاستثمار المستمر في التكنولوجيا ، نهدف إلى تقديم أعلى مستوى الخدمة لعملائنا .المرحلة الأولى من المشروع هي خطوة مهمة بالنسبة لنا ونحن سعداء للغاية بالنتائج الأولية. نتطلع إلى الاستفادة من خبرة صناعة سمارت ستريم في التسويات حيث نواصل إضافة المزيد من النجاح إلى أعمالنا .

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