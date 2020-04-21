سعر الدولار واليورو ترتفع من جديد مقابل الدينار الليبي

شهدت اسعار العملات الاجنبية استقرارا نسبياً في السوق الموازية مقابل الدينار الليبي في تعاملات يوم الاثنين.

وسجل الدولار الامريكي تذبذبا نسبياً ما بين 5.60 ديناراً و6.3 دينارا خلال تعاملات الاثنين، قبل أن يعاود الارتفاع مساءا إلى 5.67 دينار، وفقا لمتداولين ومتعاملين من غرف الواتساب والفايبر التي اصبحت مصدرا للتعاملات في الآونة الاخيرة بعد الحظر الذي فرض في البلاد جراء ازمة كورونا.

وفيما يلي اخر الاسعار:

الدولار = 5.65 ، 5.66 ، 5.67 دينار

سعر كسر الذهب = 197 دينار عيار 18

اليورو= 6.09 دينار

الباوند = 6.97 دينار

حوالات دبي/ تركيا = 6.20 دينار

ليرة= 0.83 دينار

الدينار التونسي= 1.93 دينار

بطاقات ارباب الأسرة =5.20 دينار

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