اقتصاد

بعد انهياره التاريخي.. صعود خجول للنفط الأمريكي

تم النشر منذُ ساعتين
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

بعد انتكاسته التاريخية عاد النفط الخام الأمريكي للارتفاع بشكل خجول مع عودة التعاملات الآسيوية اليوم الثلاثاء وخرج النفط الأمريكي من المناطق السالبة.

وحقق ارتفاعا عند الساعة 8صباحا بتوقيت ليبيا نسبته 104٪ ليبلغ سعر البرميل 1.46دولارا بعدما انخفض أمس بنسبة وصلت 300% وانخفض خام برنت مع بداية التعاملات بنسبة تقدر بنصف في المئة ليسجل سعر البرميل 25.47 دولارا.

ورجح خبراء النفط أن انهيار الخام الأمريكي أمس يعود لسبب رئيسي وهو ارتفاع مخزون النفط الأمريكي لأكثر من 503 ملايين برميل بقليل، وفقا لبيانات رسمية بسبب تباطؤ الطلب العالمي، متأثرا بوباء كورونا الذي أثر في قطاعات تستهلك مشتقات الوقود بشكل كبير والذي تراجع على إثرها الطلب على النفط.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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