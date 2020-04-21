اقتصاد

“مليتة” تعلن تحقيق إنجاز جديد في حقل أبو الطفل

تم النشر منذُ 50 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلنت شركة مليتة للنفط والغاز اليوم الثلاثاء عن نجاح فريق الصيانة بحقل أبو الطفل في إتمام عملية الصيانة التصحيحية لوعاء فصل الغاز GB2 داخل وحدة فصل الزيت الرابعة.

وأكدت الشركة أن عملية الصيانة تمثلت في تغيير أنابيب التسكين الداخلية ودعائمها، بالإضافة للفحوصات اللازمة من اختبارات الصيانة والتصوير الإشعاعي، بالإضافة إلى اختبارات الضغط الهيدروليكية ومعايرة صمامات الأمان إلى جانب تغيير بعض الصمامات التي فيها تسربات داخلية.

وأضافت مليتة أنه تم إلى جانب ذلك إجراء عمليات المعالجة لبعض نقاط التآكل في الأسطح الداخلية للوعاء بواسطة “welding Composite” عدا عن تجديد العازل الحراري للأنابيب المتصلة بالوعاء. وفي غضون ذلك تم أيضا تغيير كامل الدعامات المتآكلة والمنفصلة للسلم الخارجي وإجراء عمليات الطلاء الداخلي والخارجي.

ومن جهته قال مراقب قسم التفتيش بالحقل إبراهيم الكانش إن جميع الأعمال تم إنجازها وفق معايير الجودة العالمية.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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