“مليتة” تعلن تحقيق إنجاز جديد في حقل أبو الطفل

أعلنت شركة مليتة للنفط والغاز اليوم الثلاثاء عن نجاح فريق الصيانة بحقل أبو الطفل في إتمام عملية الصيانة التصحيحية لوعاء فصل الغاز GB2 داخل وحدة فصل الزيت الرابعة.

وأكدت الشركة أن عملية الصيانة تمثلت في تغيير أنابيب التسكين الداخلية ودعائمها، بالإضافة للفحوصات اللازمة من اختبارات الصيانة والتصوير الإشعاعي، بالإضافة إلى اختبارات الضغط الهيدروليكية ومعايرة صمامات الأمان إلى جانب تغيير بعض الصمامات التي فيها تسربات داخلية.

وأضافت مليتة أنه تم إلى جانب ذلك إجراء عمليات المعالجة لبعض نقاط التآكل في الأسطح الداخلية للوعاء بواسطة “welding Composite” عدا عن تجديد العازل الحراري للأنابيب المتصلة بالوعاء. وفي غضون ذلك تم أيضا تغيير كامل الدعامات المتآكلة والمنفصلة للسلم الخارجي وإجراء عمليات الطلاء الداخلي والخارجي.

ومن جهته قال مراقب قسم التفتيش بالحقل إبراهيم الكانش إن جميع الأعمال تم إنجازها وفق معايير الجودة العالمية.

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