السفير الأمريكي يناقش أوضاع اللاجئين و الحرب في ليبيا

عقد السفير الأمريكي ريتشارد نورلاند اجتماعًا مع رئيس بعثة المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في ليبيا، لمناقشة الأنشطة الحيوية للمفوضية لفائدة النازحين داخليًا الأشخاص واللاجئين وطالبي اللجوء .

و أكد السفيرالأمريكي على ضرورة وقف إنساني فوري للأعمال العدائية، مشيرً إلى أنّ اللاجئين وطالبي اللجوء والنازحين يتأثرون بشكل كبير بالنزاع و عدداً من المستشفيات والمرافق الصحية تعرّضت للهجوم.

و من جهتها أكدت المفوضية لشؤون اللاجئين على قيامها بتوسيع مساعدتها للقطاع الصحي في المجتمعات المحلية في جميع أنحاء ليبيا ، بالإضافة إلى تبرعها بمواد النظافة والمعدات الطبية وست سيارات إسعاف دفع رباعي للبلديات المحلية والسلطات الصحية والهلال الأحمر الليبي بما في ذلك في المدن الجنوبية حيث الوصول إلى الرعاية الصحية محدود.

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