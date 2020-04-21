“عصر”: يجب رفع الدعم تدريجياً مع عدة بدائل

قال وزير الاقتصاد بالحكومة الليبية التابعة لمجلس النواب بطبرق “منير عصر” في تصريح خاص لصحيفة صدى الاقتصادية رفع الدعم على السلع من الممكن تنفيده بمقابل دعم نقدي وإن كنت لا أرى أن هناك دعم حقيقي حيت أن ضريبة النقد الاجنبي 163%وبالتالي فإن السلعة الأساسية وغيرها محملة ب163% وبالتالي لا يمكن أن نقول أننا ندعمها من قيمتها الأساسية .

و أضاف بالقول: أما فيما يتعلق بدعم الوقود نظراً للفساد الكبير الذي يتخلله من تهريب وغيره فإنه يفضل رفع الدعم بالتدريج مقابل صرف قيمة دعم حقيقي للأفراد وأخذ بالاعتبارات عدم وجود مواصلات عامة ومراعاة ظروف المواطنين التي تسكن خارج المدن وبالمزارع والضواحئ كون مراكز الخدمة متباعدة ، فالأمر يحتاج إلى دارسة فعلية وحقيقية وليس الهروب إلى الأمام .

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