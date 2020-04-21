أضخم شركة طيران في العالم تعلن إفلاسها بسبب كورونا‎

أعلنت أضخم شركة طيران في العالم وهي “فيرجن” أستراليا اليوم الثلاثاء إفلاسها جراء الأزمة المالية التي عانت منها بسبب جائحة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأكدت الشركة على أن الضائقة المالية قد أجبرتها على التوقف عن الدفع حيث وصلت ديون شركة فيرجن إلى أكثر من 5 مليارات دولار أسترالي أي مايعادل 3 مليارات و200 مليون دولار أمريكي.

وأضافت في إشعار إلى البورصة الأسترالية أنها تعتزم الاستمرار في تشغيل رحلاتها الجوية على الرغم من أنّ مصيرها أصبح في أيدي حرّاس قضائيين.

وفي السياق ذاته كانت “فيرجن” قد طالبت الحكومة بقرض بقيمة مليار و400 مليون دولار أسترالي حتى تتمكن من الاستمرار إلا أن الحكومة رفضت إنقاذ الشركة المملوكة أغلبيتها للأجانب.

ومن جهته قال الرئيس التنفيذي للشركة باول سكورا إن أستراليا بحاجة إلى شركة طيران ثانية، وكان مالك مجموعة فيرجن ريتشارد برانسون قد قال سابقا إن شركة فيرجن أستراليا تحارب من أجل البقاء، وفي حاجة للمساعدة لتعبر هذه الأزمة الكارثية العالمية.

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