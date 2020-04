أعلنت وزارة الفلاحة التونسية مساء الاثنين عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك اتفاق المجمع المهني المشترك للغلال والناقلة البحرية “تون شيب” على إحداث خط بحري مباشر بين ميناء صفاقس وميناء طرابلس الليبي ابتداء من يوم الأحد المقبل.

وتأتي هذه الخطوة من أجل تصدير الغلال التونسية البدرية والفصلية وأوضحت الوزارة أن هذا الاتفاق جاء بالتزامن مع استمرار غلق الحدود البرية التونسية مع ليبيا والجزائر بسبب انتشار جائحة فيروس كورونا الأمر الذي دعاهم على إحداث الخط حيث تستغرق الرحلة عبره مدة يومين كاملين وذلك مقابل تسعيرة تتماشى مع حجم الحاويات المنقولة بحسب وزارة الفلاحة.

وفي سياق آخر كانت الوزارة التونسية قد عقدت قبل أيام جلسة عمل لبحث مشروع تعاون تونسي إيطالي بعنوان “الطاقات المتجددة لتنمية قطاع الزراعة في تونس” يهدف إلى الحد من اعتماد قطاع المياه على الطاقة التقليدية وتعزيز الجدوى الاقتصادية والاجتماعية والبيئية لصغار المزارعين التونسيين.

The post الإعلان عن موعد فتح الخط البحري بين ليبيا وتونس appeared first on قناة 218.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية