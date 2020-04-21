مؤسسة النفط تناقش تأثير إقفال المنشآت النفطية وجائحة كورونا على القطاع

قالت المؤسسة الوطنية للنفط اليوم الثلاثاء، إن مجلس إدارتها عقد اجتماعًا برئاسة مصطفى صنع الله وأعضاء مجلس الإدارة الآخرين؛ لمناقشة تأثير الاقفالات غير القانونية للمنشآت النفطية وانتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) على سير العمليات بالقطاع.

وأوضحت المؤسسة في بيان لها، بأن المستوى الحالي لإنتاج النفط في البلاد يبلغ 98,274 برميل في اليوم حتى يوم الخميس 16 أبريل 2020.

ووفق بيان للمؤسسة قال مصطفى صنع الله :”لقد تسبب الإغلاق غير القانوني للعديد من المنشآت النفطية منذ 17 يناير 2020 في تقليص الميزانية الممنوحة للمؤسسة لهذا العام، مما اضطرنا إلى اتخاذ إجراءات تقشفية قصوى، وخاصة فيما يتعلق بالمصاريف التشغيلية وبرامج العمل المختلفة، الأمر الذي سيؤثر سلبا على عملياتنا وبالتالي على الاقتصاد الوطني”.

وبحسب البيان، استعرض رؤساء لجان الإدارة بالشركات التابعة للمؤسسة مختلف التحديات والصعوبات التي تواجههم في أدائهم لعملهم في ظل الاقفالات والإجراءات الاحترازية لمجابهة الجائحة وتقليص الميزانيات الممنوحة للشركات.

مجلس الإدارة بالمؤسسة أكدوا على ضرورة استمرار الشركات في تقديم الدعم للمناطق المجاورة لعملياتها، وذلك عن طريق توريد المزيد من المواد والمعدات الطبية التي ستساهم في الحد من انتشار هذا الفيروس.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة صدى الاقتصادية