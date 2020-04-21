أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدينار الليبي في السوق الموازي اليوم الثلاثاء 21 أبريل 2020 2

سجلت أسعار صرف العملات الأجنبية والعربية مقابل الدينار الليبي في تعاملات السوق الموازي اليوم الثلاثاء 21 أبريل 2020، القيم الآتية:
|العملة
|سعر البيع
|سعر الشراء
|الدولار الامريكي
|5.75 دينار
|5.72 دينار
|اليورو
|6.15 دينار
|6.07 دينار
|الجنية الاسترليني
|6.98 دينار
|6.90 دينار
|الليرة التركية
|0.81 دينار
|0.73 دينار
|الدينار التونسي
|1.92 دينار
|1.84 دينار
|الجنية المصري
|0.36 دينار
|0.352 دينار
|الدينار الاردني
|7.90 دينار
|7.82 دينار
يرجى ملاحظة ان الأسعار تختلف من مكان لآخر و من وقت لآخر.
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