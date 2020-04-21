الضمان يصرف معاشات المتقاعدين لشهري 4 و5

أنهى صندوق الضمان الاجتماعي صرف معاشات المتقاعدين لشهري أبريل ومايو قبل حلول شهر رمضان، وذلك بحسب ما أفاد به أحد موظفي قسم الإعلام والتوعية الضمانية لـ218.

وقال أحمد اعظيم إن صندوق الضمان الاجتماعي سابق الزمن لإنهاء إجراءات صرف المعاشات لضمان حصول المواطنين على مستحقات شهر أبريل الجاري قبل حلول رمضان ومستحقات مايو قبل حلول عيد الفطر، تماشياً مع الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد بسبب وباء كورونا.

وأكد اعظيم أن كافة فروع صندوق الضمان الاجتماعي مستمرة في تقديم خدماتها لشريحة المتقاعدين لمساعدتهم على تخطي هذه المرحلة بأقل صعوبات مالية ممكنة.

وفي إطار اهتمامه بتسهيل حصول المواطنين على خدماته، وفّر صندوق الضمان الاجتماعي خدمة الضمان موبايل لضمان سلامة كافة مشتركي الصندوق من فيروس كرورنا عبر حصولهم على خدماتهم من المنزل عبر تطبيق الضمان موبايل.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية