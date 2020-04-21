“الصحارى” يحدد سقف سحب الـATM الجديدة

انتهى مصرف الصحارى فرع عين زارة من تركيب آلة ATM الجديدة التي تسلمها من الإدارة العامة قبل أسبوع، مؤكدا أنها دخلت للعمل وتقدم خدماتها للعملاء الذين بات بإمكانهم سحب 500 دينار كسقف سحب للفرد.

وأكدت إدارة الصحارى لكافة العملاء بأنها مستمرة في تركيب باقي آلات السحب الجديدة والبالغ عددها 54 في فروع مختلفة.

وأشارت إدارة الفرع إلى إمكانية الـATM في تقديم خيارات شراء بطاقات الاشتراكات الهاتفية والإنترنت المختلفة بينها “ليبيانا والمدار وليبيا للاتصالات” المملوكة للدولة وشركات أخرى، إلى جانب تمكين العملاء من الحصول على حركة الحسابات الخاصة بهم.

وأوضحت إدارة فرع الصحارى للعملاء بأنها مستمرة في إصدار بطاقة نقود في إجراء التحول للصيرفة الإلكترونية والحد من انتشار وباء كورونا.

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