اقتصاد

“عمل الوفاق” تطالب بحصر اتفاقيات التدريب تحت العمل‎

تم النشر منذُ 36 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

طالبت وزارة العمل والتأهيل بحكومة الوفاق اليوم الثلاثاء، مدير إدارة التشغيل ومديري مكاتب الاستخدام النوعية، بحصر اتفاقيات التدريب تحت العمل السارية المفعول والمبرمة مع الشركات المحلية والأجنبية، وإحالتها إلى مكتب وزير العمل.

وكانت الوزارة أحالت يوم الاثنين بيانات 17 ألف عامل في الشركات المنسحبة والمتعثرة إلى صندوق التسويات المالية للشركات بوزارة المالية، مشيرة إلى أن عدد المحالين عن الشركات الوطنية المتعثرة بلغ نحو 14 ألف عامل، بينما بلغ عدد المحالين عن الشركات الأجنبية المنسحبة ثلاثة 3 آلاف عامل.

وفي السياق ذاته أكدت الوزارة أن دورها ينحصر في عملية التسجيل والحصر والتثبت واستيفاء البيانات والإحالة إلى الجهات المكلفة بتسوية الإجراءات.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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