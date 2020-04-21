الثني يتحرّك لمنع ازدواجية الصرف باحتياجات الصحة

قام رئيس الحكومة الليبية عبدالله الثني بإصدار تعليماته بتشكيل لجنة فنية لمنع ازدواجية التوريد والصرف لتغطية احتياجات القطاع الصحي ومراجعة فحص متطلباتها السابقة.

ووفقا لتعليمات رئيس مجلس الوزراء فإنه أوكل لهذه اللجنة مهمة التدقيق وفحص الإجراءات المحالة لديوان مجلس الوزراء من وزارة الصحة، أو من جهاز الإمداد الطبي، أو اللجنة الطبية الاستشارية للجنة العليا لمكافحة وباء كورونا.

وضمت اللجنة أعضاء من جهاز الإمداد الطبي ووزارة الصحة وإدارة المالية بديوان مجلس الوزراء ومركز بنغازي الطبي، ونصت التعليمات على أن تتولى اللجنة مهمة الفحص والمراجعة قبل إبرام أية تعاقدات بشأن هذه المطالبات، بما يضمن عدم خلق ازدواجية في إجراءات التوريد والصرف.

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