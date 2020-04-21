“سيالة” يناقش كيفية اقفال عدد من القنصليات بالخارج و تخفيض عدد العاملين بها

عقد النائب الأول بمجلس النواب طرابلس “جلال الشويهدي” اجتماعاً مع وزير الخارجية بحكومة الوفاق “محمد سيالة” لمناقشة ملف المواطنين العالقين بالخارج.

و ناقش “سيالة” الإجراءات المتخذة لعودة المواطنين وفق الخطة المعتمدة من لجنة الأزمة ، والتي شُرع فعلياً بتنفيذها في بعض الدول المتمثلة في “تركيا – مصر – تونس “، مؤكداً أن العمل جاري على عودة من هم في باقي الدول .

تناول الاجتماع كذلك تعديل القانون رقم 2 لسنة 2001 م ، بشأن تنظيم السلك الدبلوماسي والقنصلي، و أفاد “سيالة” ‘ أنه قد تم إعداد مشروع تعديل للقانون وتم الإتفاق على تشكيل لجنة مشتركة لمراجعته تمهيداً لإحالته لمجلس النواب للمصادقة عليه.

كما تطرق الاجتماع إلى تقليص التمثيل السياسي والدبلوماسي للعاملين بالخارج و بحث ودراسة حجم التمثيل الدبلوماسي والفني وتقليص أعداد العاملين بالسفارات والقنصليات والملحقيات الليبية بالخارج والنظر في قفل بعض القنصليات التي لا جدوى من الإبقاء عليها.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة صدى الاقتصادية