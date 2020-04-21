“سيالة” يناقش كيفية اقفال عدد من القنصليات بالخارج و تخفيض عدد العاملين بها

عقد النائب الأول بمجلس النواب طرابلس “جلال الشويهدي” اجتماعاً مع وزير الخارجية بحكومة الوفاق “محمد سيالة” لمناقشة ملف المواطنين العالقين بالخارج.
و ناقش “سيالة” الإجراءات المتخذة لعودة المواطنين وفق الخطة المعتمدة من لجنة الأزمة ، والتي شُرع فعلياً بتنفيذها في بعض الدول المتمثلة في “تركيا – مصر – تونس “، مؤكداً أن العمل جاري على عودة من هم في باقي الدول .
تناول الاجتماع كذلك تعديل القانون رقم 2 لسنة 2001 م ، بشأن تنظيم السلك الدبلوماسي والقنصلي، و أفاد “سيالة” ‘ أنه قد تم إعداد مشروع تعديل للقانون وتم الإتفاق على تشكيل لجنة مشتركة لمراجعته تمهيداً لإحالته لمجلس النواب للمصادقة عليه.
كما تطرق الاجتماع إلى تقليص التمثيل السياسي والدبلوماسي للعاملين بالخارج و بحث ودراسة حجم التمثيل الدبلوماسي والفني وتقليص أعداد العاملين بالسفارات والقنصليات والملحقيات الليبية بالخارج والنظر في قفل بعض القنصليات التي لا جدوى من الإبقاء عليها.
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