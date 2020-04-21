” الحبري” : إذا لم يضع الكبير أي حلول يصل سعر الدولار لـــ10 دينار خلال شهر رمضان

قال محافظ مصرف ليبيا المركزي بالبيضاء “علي الحبري” اليوم الثلاثاء في تصريح لصحيفة صدى الاقتصادية أن الارتفاع الذي يشهده الدولار اليوم هو بسبب سوء إدارة من قبل مصرف ليبيا المركزي طرابلس الذي لم يخصص لجنة للتحكم في سعر الصرف.

وأضاف ” الحبري” أن من المتوقع أن يصل سعر الدولار إلى 10 دينار، خلال شهر رمضان إذا ظل الحال كما هو عليه، دون تقديم أي مبادارات من قبل ” الصديق الكبير”.

وأوضح أن محافظ مصرف ليبيا المركزي بطرابلس ” الصديق الكبير” سيضع الاقتصاد الليبي بشكله الحالي إلى طريق مأساوي، وانهيار تام غير مسبوق، ولم تشهده ليبيا من قبل.

وتابع بالقول أن الانهيار العالمي للنفظ سيتأثر بشكل كبير خصوصاً على ليبيا التي تعاني من الحرب والكورونا، والإقفالات التي لحقت بالموانئ، والتي ستضع ليبيا على المحك.

وأكد محافظ مصرف ليبيا المركزي البيضاء أن توحيد المركزيين أصبح أمر مستحيل، في ظل وجود حكومتين، مشيراً إلى أن ذلك سيتم في حال توحدت الحكومتين.

وكشف ” الحبري” أن مخزون المنطقة الشرقية من السلع الأساسية يكفي لثمانية أشهر حتى الآن.

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