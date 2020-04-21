حتى تسوية الديون..المركزي التركي يبلغ “الكبير” بعدم استخدام الأرصدة الليبية المودعة بالبنوك التركية

أخبار ليبيا24

كشف رئيس لجنة السيولة في مصرف ليبيا المركزي البيضاء رمزي آغا أن هناك تعليمات من تركيا لطرابلس عدم إمكانية استخدام الأرصدة الليبية المودعة بالبنوك التركية.

وأضاف آغا عبر حسابه على “فيسبوك” أن تعليمات محافظ البنك المركزي التركي لمحافظ مركزي طرابلس الصديق الكبير تقضي بعدم إمكانية استخدام الأرصدة الليبية المودعة بالبنوك التركية إلى حين انتهاء تسوية الديون الليبية.

وأوضح رئيس اللجنة أن من ضمن الديون عمليات شراء الأسلحة و علاج الجرحى وتكاليف نقل المرتزقة، لافتا إلى أن هناك أحكام تعويضية صادرة من محاكم تركية لصالح شركات تركية كانت متعاقدة مع الدولة الليبية.

ورجح آغا أن هذه الإجراءات ترجع إلى تردي الوضع الاقتصادي للدولة تركيا، مع احتمالية انهيار كبير لليرة التركية، خصوصاً بعد توقف عائدات السياحة بسبب وباء كورونا.

وأشار رئيس اللجنة إلى أن تجميد الأرصدة الليبية في المصرف المركزي التركي لا يشمل الوديعة التي وضعها الصديق الكبير بفائدة صفرية قبل شهور ومقدارها 4 مليارات دولار لدعم الاقتصاد التركي المنهار كونها لا يمكن التصرف بها قبل مرور 4 سنوات.

وذكر آغا أن المصرف المركزي يمتلك احتياطات من النقد الأجنبي تتجاوز 80 مليار دولار تم تحويل جزء كبير منها إلى البنوك التركية في الفترة الماضية وباتت غير قابلة للتصرف بموجب قرار المركزي التركي.

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