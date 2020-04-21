خارجية الوفاق : أكثر من 15 ألف مواطن عالقين بالخارج يريدون العودة إلى ليبيا

عقد وكيل وزارة الخارجية للشؤون الفنية بحكومة الوفاق الوطني” محمود التليسي” اليوم الثلاثاء اجتماعا مع ورئيس اللجنة الرباعية “محمد التومي” وعضو المجلس البلدي مصراتة “إسماعيل الهاشمي”، ونائب اللجنة العليا ممثلاً لها، وذلك للنظر في عودة العالقين بالخارج.

حيث قدم رئيس اللجنة الرباعية شرحاً وافياً عن الإجراءات التي شرعت فيها اللجنة من أجل عودة الليبيين العالقين بالخارج، وقد أكد ممثلي البلدية واللجنة العليا دعمهم لما ذكر ولآلية العمل التي انتهجتها اللجنة، مؤكدين على أهمية تطبيقها بشكل دقيق لسلامة العالقين والمجتمع في ظل ضعف البنية التحتية للقطاع الصحي في مواجهة هذه الجائحة، وأن الوقاية هي أنسب وأسلم الطرق لحماية المجتمع من هذا الوباء، مؤكدين على استعداد البلدية واللجنة العليا للتعاون التام في هذا الإطار.

حيث خلص الاجتماع للمحافظة على المجتمع وعدم تفشي الوباء إلى ضرورة إتمام إجراءات الفحص الطبي PCR ويليه الحجر الصحي بالخارج ومن ثم العودة بهم حيث أنه لا يتأتى تطبيق الحجر بالداخل سواء من الناحية الأمنية أو السعة الإستيعابية.- أذن للسفارات والقنصليات بالشروع في الإعلان وتسجيل العالقين والتكفل بإقامتهم وإعاشتهم والإجراءات المتعلقة بالإختبارات الطبية والحجر الصحي، ومتابعة أحوالهم الصحية طيلة فترة الحجر إلى حين العودة.- بلغ عدد الراغبين في العودة المسجلين في كل السفارت والقنصليات حتى تاريخه نحو 15000 مواطن.

كما تم الشروع في إجراء إختبار الــ PCR للجاليات في كل من تركيا وتونس ومصر، باعتبارها الدول التي بها أكبر عدد من الليبيين، جاري التنسيق للقيام بنفس الإجراءات للجاليات في كل من أسبانيا والمغرب ومالطا والأردن، تم الشروع في نقل الجاليات ذات الأعداد القليلة من دولة إلى أخرى، وتجميعها لتسهيل الإجراءات المتعلقة بالإختبارات والحجر الصحي بالخارج.

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