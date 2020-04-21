مصنع الاتحاد للأسمنت: استمرار الإنتاج رغم الأزمة

قال مصدر مسؤول بمصنع الاتحاد للأسمنت في مدينة زليتن، إنهم مستمرين في الإنتاج خلال هذه الفترة رغم تأثير أزمة كورونا على الوضع العام في البلاد.

وأوضح المصدر في تصريح خاص لصحيفة صدى الاقتصادية اليوم الثلاثاء، بأن المصنع يعمل بنصف طاقته التشغيلية نتيجة انخفاض الطلب على الأسمنت داخل السوق المحلي.

وأدت الأوضاع التي فرضتها أزمة فيروس كورونا إلى تعطل غالبية المصانع والورش في السوق، مع فرض حكومة الوفاق لحالة الطوارئ في البلاد لمواجهة الجائحة.

وأكد نفس المصدر بأن إنتاج المصنع المنخفض سيستمر خلال الفترة المقبلة لتغطية احتياجات السوق، مع عدم وجود رؤية واضحة لما ستسفر عليه الأزمة الحالية.

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