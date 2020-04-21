“المشري” يطالب المجلس الأعلي للقضاء بالإبعاد عن النزاعات التي تدور بين المركزي والمجلس الرئاسي

خاطب رئيس المجلس الأعلي للدولة “خالد المشري” اليوم الثلاثاء رئيس المجلس الأعلى للقضاء، بشأن الرسالة المواجهة للمجلس الرئاسي بحكومة الوفاق الوطني، ومحافظ مصرف ليبيا المركزي من قبل المجلس الأعلى للقضاء بأن المجلس الأعلى للقضاء يمثل السلطة محايدة ولايتصل بقضايا الخلاف بين المؤسسات إلا من خلال عرضها على النيابات والمحاكم وهو بالتأكيد من مبادئ الفصل بين السلطات.

حيث طالب “المشري” خلال خطابه المجلس الأعلى للقضاء بضرورة إبعاد السلطة القضائية عن أي تجاذبات سياسية أو نزاعات بين السلطات العامة للدولة، إلا عن طريق ممارسة الرقابة القضائية المخول بها قانونياً.

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