يأتي الإجراء، ضمن حزمة إجراءات لتخفيف آثار فيروس كورونا على الاقتصاد المحلي. [إنترنت]

قال بنك الكويت المركزي، إن الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، سيقوم بتمويل 80% من احتياجات المشروعات الصغيرة والمتوسطة، المتضررة من أزمة كورونا.

وأوضح المركزي في بيان، اليوم الثلاثاء، أن البنوك المحلية ستقوم بتمويل نسبة الـ20% المتبقية من احتياجات تلك القطاعات.

وذكر أن العملاء من هذه الفئة، سيُمنحون فترة سماح لمدة سنة على أن يتم تحديد أجل السداد بفترة تتراوح بين سنتين إلى ثلاث سنوات شاملة سنة السماح.

وبحسب البيان، فإن الفائدة لا تتجاوز 2.5% سنوياً، وتتحملها الدولة عن السنتين الأولى والثانية في حين يدفع العميل بحلول الثالثة للتمويل المقدم من البنوك فقط.

وتستهدف الإجراءات، تغطية احتياجات تلك المؤسسات وتمنع تحول أزمة السيولة قصيرة الأجل التي تعانيها حاليا إلى أزمة ملاءة، حسب البيان.

ويأتي الإجراء، ضمن حزمة إجراءات أقرها المركزي الكويتي لتخفيف آثار فيروس كورونا على الاقتصاد المحلي، بحسب ما أفادت وكالة “الأناضول” للأنباء.

ووجه المركزي، الأحد، البنوك المحلية بتأجيل الاستحقاقات المترتبة على العملاء المتضررين لمدة 6 أشهر بدأت في مارس/ آذار الماضي، وحتى سبتمبر/أيلول 2020، بدلا من 3 أشهر بالقرار السابقة.

toolTips(‘.classtoolTips4′,’فيروس كورونا 2 المرتبط بالمتلازمة التنفسية الحادة الشديدة ويُعرف اختصارًا SARS-CoV-2، وكان يعرف أيضاً باسم فيروس كورونا المستجد 2019 ويشار إليه اختصارًا 2019-nCoV‏. الفيروس معدٍ بين البشر وهو مسببٌ مرض فيروس كورونا 2019 (كوفيد-19). لا يوجد لقاح متوفرٌ له إلى حد الآن.

‘); toolTips(‘.classtoolTips4′,’فيروس كورونا 2 المرتبط بالمتلازمة التنفسية الحادة الشديدة ويُعرف اختصارًا SARS-CoV-2، وكان يعرف أيضاً باسم فيروس كورونا المستجد 2019 ويشار إليه اختصارًا 2019-nCoV‏. الفيروس معدٍ بين البشر وهو مسببٌ مرض فيروس كورونا 2019 (كوفيد-19). لا يوجد لقاح متوفرٌ له إلى حد الآن.

‘);

The post الكويت.. تمويل احتياجات مشروعات متضررة من كورونا appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع عين ليبيا