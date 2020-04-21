“الصلح”: من المتوقع انخفاض الدولار بفتح الاعتمادات من قبل المركزي ولكن انخفاضه سيكون مؤقت

قال الخبير الاقتصادي ” علي الصلح” اليوم الثلاثاء في تصريح لصحيفة صدى الاقتصادية أن المتوقع انخفاض قيمة الدولار إذا ما تم فتح باب الاعتمادات من قبل مصرف ليبيا المركزي، إلا أن هذا الانخفاض مؤقت جداً بسبب سيطرة الضغوط التضخمية في الاقتصاد الليبي، فهناك أموال كثيرة وسلع قليلة بالإضافة إلى الأزمة العالمية وإغلاق معظم التحركات الدولية وفشل منظمة التجارة العالمية في إدارة الأزمة، والتوقعات التى قد تحدث خلال الشهر القادم ،ارتفاع أسعار السلع انخفاض الناتج المحلي الحقيقي الدخول في مراحل متقدمة من التضخم الركودي.

وأوضح “الصلح” أن الاقتصاد العالمي يتوجه نحو تضخم ركودي وأن هذا النوع من أشد الأمراض الاقتصادية إضرار بالمجتمع حيث يتزامن فيه مشكلتي البطالة والتضخم، وذلك سوف ينعكس علي الاقتصاد الليبي الغير مستقر سياسيا واقتصادياً، مشيراً أن المعالجة تتطلب عمل حكومي من خبراء ومختصين في هذا المجال ولا يقبل التأخير لوضع خارطة طريق اقتصادية واجتماعية للمحافظة على المجتمع.

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