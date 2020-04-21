ميناء الخمس على موعد مع وصول سفن تجارية

يترقب ميناء الخمس البحري دخول عدد من السفن التجارية موجودة في منطقة المخطاف، بينها السفينة “أو أم بونتاتاس” التابعة للوكيل الملاحي أمواج ليبيا للتوكيلات الملاحية، وتحمل على متنها 469 حاوية من البضائع والسلع المختلفة.

وينتظر الميناء دخول السفينة “فيرا” التابعة للوكيل الملاحي ليبيا للتوكيلات الملاحية، وعلى متنها 70 حاوية من السلع المتنوعة، إلى جانب السفينة “رشا اي” التابعة للوكيل الملاحي الأفق اللامع للتوكيلات الملاحية على متنها 21 ألف طن من السكر المكيس.

ووفقا لتقرير الشركة الليبية للموانئ لحركة السفن اليومية، فإن ميناء الخمس على موعد مع وصول السفينة “ميرويس” التابعة للوكيل الملاحي الدليل وعلى متنها 147 حاوية بضائع متعددة.

ويترقب الميناء كذلك دخول السفينة “إيفان” التابعة للوكيل الملاحي المرجان الأحمر للتوكيلات الملاحية محملة بـ185 سيارة وشاحنة مستعملة، دون ذكر بلد المصدر.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية