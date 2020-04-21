“الهيئة العامة للكهرباء” تعلن الانتهاء من صيانة خزان الوقود بمحطة توليد الكفرة الغازية

أعلنت الهيئة العامة للكهرباء والطاقة المتجددة اليوم الثلاثاء، الانتهاء من الصيانة التي كانت تجري الخزان الوقود رقم (1) بمحطة توليد كهرباء الكفرة الغازية.

وأوضحت الهيئة هذا الخزان يسع خمسة مليون لتر من الوقود وبعد الصيانة التي أجريت له تم تفعيل منظومة إطفاء الحريق الخاصة بالخزان.

كما ذكرت أن محطة توليد كهرباء الكفرة الغازية تتكون من ثلاثة وحدات كل منها تنتج مقدار(25 ميجا وات) في فترة الذروة الصيفية وحالات الإطفاء العام.

الجدير بالذكر أن الهيئة وبدعم كامل من الحكومة الليبية ستقوم بإجراء أعمال الصيانة العامة والعمرة للوحدتين الأولى والثانية في المحطة، فيما تحصلت الهيئة علي الموافقة لتوريد وحدة جديدة بقدرة انتاجية تتراوح بين 36 – 40 ميجا إضافة إلى إنشاء خزان جديد وقود بسعة 15 مليون لتر وصيانة باقي الخزانات الموجودة.

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