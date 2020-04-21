في خطاب إلى ويليامز .. المشري: اقتراحات ديوان المحاسبة لمراجعة حسابات المصرف المركزي بفرعيه ممكنة

أخبار ليبيا 24 – متابعات

رأى رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، أن متطلبات واقتراحات ديوان المحاسبة لإتمام عملية جميع الإيرادات والمصروفات وتعاملات المصرف المركزي بفرعيه في طرابلس والبيضاء، ممكنة التطبيق وتحافظ على السيادة الوطنية وتؤدي إلى الهدف من المراجعة وهو الإفصاح والشفافية بما يحافظ على الثروة الليبية.

وجاء ذلك في خطاب من المشري إلى ستيفاني ويليامز، رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بالإنابة، مشيراً إلى طلب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق من مجلس الأمن الدولي بتشكيل لجنة دولية فنية بإشراف الأمم المتحدة وبالاستعانة بالمنظمات الدولية المالية الاقتصادية المتخصصة للقيام بمراجع كافة الإيرادات والمصروفات وتعاملات مصرف ليبيا المركزي في طرابلس والمصرف المركزي في البيضاء.

كما جاء رأي رئيس “الاستشاري”، بحسب الخطاب، انطلاقا من مرجعية الاتفاق السياسي في الفترة الانتقالية، وتحقيقا لمبدأ الحكم الرشيد الذي يقوم على ركائز منها الإفصاح والشفافية وتعزيز النظم الرقابية لدعم الأجهزة الرقابية للقيام بدورها، وإيمانا بضرورة تطبيق مبادئ الحكم الرشيد على كل المؤسسات وخاصة المالية، وعلى رأسها مصرف ليبيا المركزي، لاسيما أنهم طالبوا في عديد المرات بضرورة مراجعة حسابات المصرف المركزي تمهيداً لإجراء توحيد إدارات المؤسسة على أن تتسم هذه العملية بالوضوح التام وتجري وفقا للقواعد القانونية.

وكان رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، دعا مجلس إدارة المصرف المركزي بطرابلس إلى اجتماع عبر الدوائر التليفزيونية؛ لممارسة صلاحياته القانونية كافة، وتولي السلطات المتعلقة بتحقيق أهدافه وأغراضه ووضع السياسات النقدية والائتمانية والمصرفية وتنفيذها، من أجل مواجهة أزمة جائحة كورونا.

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