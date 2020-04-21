“بومطاري”: سيتم تخفيض مرتبات أعضاء مجلس النواب بنسبة 20%

قال وزير المالية بحكومة الوفاق الوطني “فرج بومطاري” في تصريح لقناة الوسط رصدته صدى الاقتصادية، أن غداً الأربعاء سيصدر قراراً من قبل وزارة المالية بتخفيض مرتبات أعضاء مجلس النواب بنسبة 20% ، أي بــ1.6 .مليار دينار موظف، وذلك لتوفيرها للإفراجات، مبيناً أن موضوع الإفراجات يعد موضوع قديم لكن المالية قد وصل لها في بدايات 2019، حيث شكلت الوزارة لجنة للإفراجات بنهاية سنة 2019.

وأوضح “بومطاري” أن الفساد سببه سينمو حينما يكون هناك سوق سوداء نشطة، مشيراً إلى أن ارتفاع سعر الدولار يدل على أن هناك مشكلة في السيولة، ووعدم وجود الرقابة على النقد الأجنبي من قبل مصرف ليبيا المركزي.

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