دخول أكثر من 200 شاحنة سلع عبر معبر رأس اجدير

أكد مصدر أمني اليوم الثلاثاء على دخول أكثر من 200 شاحنة تحمل سلع ومواد غذائية عبر منفذ رأس اجدير الحدودي مع تونس.

وأوضح المصدر في تصريح خاص لصحيفة صدى الاقتصادية، بأن الشاحنات التي تحمل السلع التموينية ومنتجات أخرى كانت عالقة على الجانب التونسي منذ قرابة الشهر نتيجة الإجراءات المفروضة بسبب فيروس كورونا.

وأشار نفس المصدر إلى أن إدارة المنافذ سمحت للشاحنات الليبية بالدخول بعد إجراء الفحص على جميع السائقين وتبوث خلوهم من الفيروس، مؤكدًا بأن عملية المرور الاستثنائية كانت ضرورية بسبب بقاء سائقي الشاحنات لفترة طويلة في انتظار دخولهم للبلاد.

ووفق المصدر الأمني لاتوجد معلومات مؤكدة حول إصدار قرارات من الجانبين تسمح بدخول الشاحنات الخاصة بالسلع والمنتجات الأخرى عبر رأس اجدير في المستقبل.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة صدى الاقتصادية