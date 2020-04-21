مراقب اقتصاد سبها: وصول شحنة من السلع التموينية للمنطقة الجنوبية

أكد مراقب اقتصاد سبها “موسى عتيق” لصحيفة صدى الاقتصادية وصول شحنة من السلع التموينية اليوم الثلاثاء للجنوب قادمة من مخازن صندوق موازنة الأسعار بالمنطقة الشرقية.



وسيتم توزيع هذه الشحنة من السلع التموينية على مختلف مدن المنطقة الجنوبية التي تعاني منذ فترة من ارتفاع كبير للأسعار بسبب نقص وصول السلع إلى المنطقة في ظل تدهور الأوضاع الأمنية وأزمة جائحة كورونا.

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