اقتصاد

مراقب اقتصاد سبها: وصول شحنة من السلع التموينية للمنطقة الجنوبية

تم النشر منذُ 46 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية
صحيفة صدى الاقتصادية
مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية

أكد مراقب اقتصاد سبها “موسى عتيق” لصحيفة صدى الاقتصادية وصول شحنة من السلع التموينية اليوم الثلاثاء للجنوب قادمة من مخازن صندوق موازنة الأسعار بالمنطقة الشرقية.

وسيتم توزيع هذه الشحنة من السلع التموينية على مختلف مدن المنطقة الجنوبية التي تعاني منذ فترة من ارتفاع كبير للأسعار بسبب نقص وصول السلع إلى المنطقة في ظل تدهور الأوضاع الأمنية وأزمة جائحة كورونا.

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عن مصدر الخبر

صحيفة صدى الاقتصادية

صحيفة صدى الاقتصادية

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