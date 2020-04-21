اتفاق ليبي تونسي على تدفق السلع الغذائية عبر رأس اجدير

قالت وزارة الخارجية بحكومة الوفاق الوطني اليوم الثلاثاء، إنها اتفقت مع الجانب التونسي على تدفق السلع الغذائية والمواد الأخرى عبر المنفذ البري رأس اجدير.

وأوضحت الخارجية في بيان لها، بأن الوزير محمد سيالة بحث في اتصال هاتفي مع وزير الشؤون الخارجية التونسي نورالدين الري التنسيق المستمر بين الجانبين خاصة المسائل التي تتعلق بالتجارة والجالية الليبية في تونس.

وأكدت وزارة الخارجية بأن الاتفاق يقضي بوضع آلية مشتركة تسمح بتناوب سائقي الشاحنات المحملة بالبضاعة كل في بلده أو مكان وجوده، بحيث تسلم البضاعة أو الشاحنة عند المعبر وقيادتها من سائق آخر موجود أصلا في الدولة التي ترغب الشاحنة الدخول إليها.

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