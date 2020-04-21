اجتمـاع موسَّـع بيـن شركـة سـرت وجهـاز حـرس المنشـآت النفطيـة

عقد اجتماع صبـاح اليوم الثلاثـاء بمقــر الضيافـة كلاً من اللواء “نـاجي حمـد المغـربي” آمـر جهاز حـرس المنشآت النفطيـة الوسـطى والشرقيـة والعميـد “عبدالسـلام بوشيحـة” منسـق الحراسـة والتأميـن بالجهـاز ، حيث بحـث الطرفـان سبـل التعـاون في كافـة المجـالات وعلى مختـلف الأصعـدة.

عقد الجانبان اجتماعاً مـوسعـاً استُهل بكلمة السيد “مسعـود سليمـان” رئيس مجلس الإدارة الذي رحّب بالضيوف وحيّا رجـال جهاز حـرس المنشآت النفطية على دورهم البطولي في حمايـة وتأمين الأصول النفطية في مختلف المواقـع التابعـة للشركـة والحفـارات والحقـول ومنظومـة نقل الغاز على طـول الساحـل، وحرصـهم الشديـد على استمـرار العمليـات دون أيـة عراقيـل أو عقبـات.

وأكـد “مسعـود” على أن رجال الحرس هم العين الساهرة على مقـدرات الوطـن، وهم أحـد تركيبات القوات المسلحـة العربية الليبية الذين نتشرف بالعمـل معهم كفـريق عمـل واحـد وفق الإمكانيـات المتاحـة.

وأكـد اللواء “نـاجي المغـربي” على أن رجـال جهـاز حرس المنشآت النفطية حريصـون على أمـن وسلامة الأصـول النفطية والعامليـن فيها في جميـع المواقع واحتـرام المهنية الخاصة بطبيعة عمل الشركة دون التدخل في شؤونها الفنيـة والمهنية وفـق خطة عمـل متبادلة بين الطرفيـن و ناقش الحضور القضايا المهمة المتعلقةبالتأمين و الحراسة لكافة مواقع الشركة .

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