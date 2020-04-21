الدينار الليبي ينهار من جديد مقابل الدولار والعملات الرئيسية

شهدت اسعار العملات الاجنبية قفزة جديدة في السوق الموازية مقابل الدينار الليبي في تعاملات يوم الثلاثاء.

وسجل الدولار الامريكي ارتفاعا كبيراً مساء الثلاثاء ليسجل 5.90 ديناراً، قبل أن يعاود الانخفاض مساءا إلى 5.85 دينار لكنه استمر عن مستوياته القياسية، وفقا لمتداولين ومتعاملين من غرف الواتساب والفايبر التي اصبحت مصدرا للتعاملات في الآونة الاخيرة بعد الحظر الذي فرض في البلاد جراء ازمة كورونا.

وكان الدولار قد افتتح التعاملات اليوم عند سعر 5.65 دينار قبل أن يسجل مستويات مرتفعة في التعاملات المسائية، كما صعد بشكل قياسي على مستوى الحوالة إلى 6.45 دينارا.

وفيما يلي اخر الاسعار:

الدولار = 5.90 و5.85 دينار

سعر كسر الذهب = 200 دينار عيار 18

اليورو= 6.20 و6.25 دينار

الباوند = 7.10 و7.05 دينار

حوالات دبي/ تركيا = 6.45 دينار

ليرة= 0.84 دينار

الدينار التونسي= 1.95 دينار

بطاقات ارباب الأسرة =5.35 دينار

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