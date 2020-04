أخبار ليبيا 24 – متابعات قال محافظ المصرف المركزي البيضاء، علي الحبري، إنه من المتوقع أن يصل سعر الدولار إلى 10 دينار، خلال شهر رمضان إذا ظل الحال كما هو عليه، دون تقديم أي مبادارات من قبل محافظ مركزي طرابلس المقال الصديق الكبير. الحبري أضاف في تصريحات صحفية، أن الارتفاع الذي يشهده الدولار اليوم، هو […]

