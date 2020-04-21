“بومطاري”: على المركزي فتح الطريق أمام الحكومة لمعالجة للإصلاحات الاقتصادية

قال وزير المالية بحكومة الوفاق الوطني “فرج بومطاري” اليوم الثلاثاء في تصريح لقناة الوسط رصدته صدى الاقتصادية، أنه على مصرف ليبيا المركزي فتح الطريق أمام حكومة الوفاق الوطني لمعالجة الإصلاحات الاقتصادية.

وأضاف ” بومطاري” أنه طالما لم يكن هناك رقابة على النقد الأجنبي من قبل مصرف ليبيا المركزي، سيكون سعر صرف الدولار في ارتفاع.

وأكد وزير المالية أنه يجب إعادة هيكلية مصرف ليبيا المركزي وتحديث نظامه وآليته، والعمل على وضع مجلس إدارة جديد، لوضع سياسات صحيحة وتابثة.

وكشف أن حكومة الوفاق تدرس معالجة رفع الدعم في الوقود، ومنحة علاوة الأسر، وذلك لن يتم إلا بضمان سياسة النقد، وضمان عدم ضخ الأموال للخارج، أي يجب أن تدار وسيتفيد منها للاقتصاد المحلي.

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