“خام برنت” في أدنى مستوى له منذ 21 عام

هوت أسعار العقود الآجلة للنفط بنوعيه “الخام الأمريكي وخام برنت” مع عودة التعاملات الآسيوية المبكرة وسط تخوفات من شركات النفط بأن تلحق بها الخسائر أضرارا جسيمة في حال استمرار نزيف الأسعار ما سينعكس على ميزانيتها التشغيلية.

وسجلت العقود الآجلة لخام برنت صباح اليوم الأربعاء عند الساعة9 بتوقيت ليبيا هبوطا نسبته22% ليبلغ سعر البرميل 16.67 دولارا، فيما استمرت العقود الآجلة للخام الأمريكي عند مستويات منخفضة على الرغم من مرور 24ساعة على انتهاء تسليم مايو وبقيت لليوم الثاني على التوالي من التعاملات التي تهدف للتسليم في شهر يونيو في مستويات منخفضة حيث تراجعت صباح اليوم إلى 10.50 دولارات للبرميل بنسبة 6%

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