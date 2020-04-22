اقتصاد

مصدر: غالبية المصارف اتجهت لتسليم أموال الزبائن عبر البطاقات الإلكترونية

تم النشر منذُ ساعتين
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مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية
صحيفة صدى الاقتصادية
مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية

قال ممصدر مسؤول بمصرف الواحة التجاري اليوم الأربعاء، إن غالبية المصارف العاملة في البلاد اتجهت إلى تسليم أموال زبائنها عبر البطاقات الإلكترونية.

وأوضح المصدر في تصريح خاص لصحيفة صدى الاقتصادية، بأن عملية توزيع الأموال للمواطنين نقداً واحداث تجمعات أمام المصارف يعد مخاطرة عالية جدًا في ظل أزمة فيروس كورونا.

وأشار نفس المصدر إلى أن الاعتمادات على البطاقات الإلكترونية في تسييل أموال المواطنين بعد تلقي الطلبات بذلك، تعتبر خطوة قللت من مخاطر التجمعات وساهمت في وصول الأموال للمواطنين بصورة جيدة.

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صحيفة صدى الاقتصادية

صحيفة صدى الاقتصادية

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  • بما ان الإخوان هم المتواجدين فى المشهد السياسى وإقتصاد الدولة وحزب الإخوان لا يختلف من حيث المضمون على الماسونية العالمية أى سياسة الفرد للجماعة وسياسة الجماعة للفرد لمناصرة كل من فى الحزب سوى أن كانو أشخاص أو دول ماديا ولاوجستيا الجماعات مستمدة قوتها فى الماسونية كما يوجد روابط بينهم فى ادارة أموال دول عبر هذه الحركة وللأسف هى اقوي من الحكومات وليبيا سقطت فى هذا الفخ الإخوان ولن تترك ليبيا حتي امتصاص الدم بالعظم أن لم يصحى ابناءها لهذا السرطان الموت البطى كل اجتمعاتهم ومخططاتهم وكلامهم الفارغ حول الإصلاح ماهو الا هراء ولم يغير من الأمر شئ بل سيزيد الأمر تعقيدا

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