مصدر: غالبية المصارف اتجهت لتسليم أموال الزبائن عبر البطاقات الإلكترونية

قال ممصدر مسؤول بمصرف الواحة التجاري اليوم الأربعاء، إن غالبية المصارف العاملة في البلاد اتجهت إلى تسليم أموال زبائنها عبر البطاقات الإلكترونية.

وأوضح المصدر في تصريح خاص لصحيفة صدى الاقتصادية، بأن عملية توزيع الأموال للمواطنين نقداً واحداث تجمعات أمام المصارف يعد مخاطرة عالية جدًا في ظل أزمة فيروس كورونا.

وأشار نفس المصدر إلى أن الاعتمادات على البطاقات الإلكترونية في تسييل أموال المواطنين بعد تلقي الطلبات بذلك، تعتبر خطوة قللت من مخاطر التجمعات وساهمت في وصول الأموال للمواطنين بصورة جيدة.

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