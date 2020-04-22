البنك الدولي: كورونا يهدد الأمن الغذائي للدول الفقيرة

أكدت مسؤولة رفيعة المستوى بالبنك الدولي مساء الثلاثاء على أن جائحة فيروس كورونا تهدد الأمن الغذائي للدول الأكثر فقرا في العالم، بالإضافة إلى أنه سيتسبب في هبوط إيرادات النقد الدولي لهذه الدول، إلى جانب خلق قيود على التصدير، وانهيار سلاسل الإمداد الغذائي.

وسلطت المديرة التنفيذية بالبنك الدولي ماري بانجستو في تعليقات لها خلال الاجتماع الذي عقده وزراء الزراعة لدول مجموعة العشرين عبر الإنترنت الضوء على الحاجة إلى تعاون عالمي لتفادي أزمات غذائية

وقالت بانجستو في بيان “يجب الامتناع عن فرض قيود على التصدير وتحاشي إقامة حواجز غير ضرورية أمام الاستيراد وتكديس زيادة المخزونات” مشيرة إلى أن الإنتاج العالمي ومخزونات الحبوب العالمية قرب أعلى مستوياتهما على الإطلاق، وهو ما يجعل القيود غير ضرورية.

وأكدت المديرة على ضرورة العمل على إجراءات منسقة للدول وتعاونا دوليا وتمويلا إضافيا لتعزيز الإنتاج الزراعي لكبح مخاطر انعدام الأمن الغذائي.

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