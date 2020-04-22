عميد زليتن يُطالب بإرجاع العالقين بمصر وتجنيب الدولة مصاريف مالية كبيرة

طالب عميد بلدية زليتن مفتاح حمادي من حكومة الوفاق الوطني في طرابلس بايجاد حلول لإرجاع العالقين في دولة مصر في أقرب وقت ممكن وتجنيب الدولة مصاريف مالية كبيرة قارب على 900,000 جنيه مصري يومياً.

وأوضح عميد البلدية في تصريح خاص لصحيفة صدى الاقتصادية اليوم الأربعاء، بأن عدد الأشخاص الذين يرغبون في العودة كبير جداً، مؤكدًا وجود ثلاثة آلاف مواطن بينهم ست مئة قامت الدولة بحجز فنادق لهم داخل مدينة الإسكندرية، لكن تكاليف مالية مرتفعة.

وأشار عميد البلدية إلى أن اللجنة العليا لمكافحة وباء كورونا المشكلة من الرئاسي وضعت إجراءات معقدة لاتتناسب مع المرحلة وهي إرسال لجنة طبية للكشف على الراغبين في العودة إضافة إلى إجراء تحليلات طبية في الدولة المصرية مما يتطلب جهد ووقت كبيرين.

وأكد مفتاح حمادي بأن على الحكومة في طرابلس العمل بالطريقة التي فعلتها السلطات في شرق البلاد من خلال تجهيز أماكن حجر صحي وتسيير رحلات جوية واحدة في الأسبوع وفق توصيات منظمة الصحة العالمية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة صدى الاقتصادية