الكرملين: يجب إنتظار اتفاق صفقة «أوبك+»

اعتبر الكرملين، أن أسواق النفط تشهد فترة صعبة في ظل هبوط أسعار الخام وانخفاض الطلب العالمي عليه، ودعا لعدم تقييم السوق بناء على فترة قصيرة من الزمن.

وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، للصحفيين، اليوم الأربعاء، إن “الوضع المرتبط بأسعار النفط العالمية ليس بالسهل، لكن يجب الإنتظار وعدم تقيم سوق النفط بناء على ما تشهده في يوم أو أسبوع واحد”.

ودعا إلى انتظار دخول تخفيضات الإنتاج حيز التنفيذ، وقال: “يجب علينا انتظار تطبيق صفقة (أوبك+) قبل اتخاذ أية تدابير إضافية”.

وتأتي التصريحات في وقت تعاني فيه سوق النفط من تخمة زائدة وهبوط في الطلب العالمي على النفط جراء جائحة كورونا، حيث اتخذت دول العالم إجراءات للحد من انتشار الفيروس، ما أثر بشكل سلبي على الأنشطة الاقتصادية.

ولدعم أسواق النفط اتفقت دول مجموعة “أوبك+” مؤخرا على خفض إنتاجها بواقع 9.7 مليون برميل يوميا في شهري مايو ويونيو من العام الجاري، على أن تقلص التخفيضات في النصف الثاني من 2020 حتى نهاية أبريل من 2022.

وقد هوت أسعار النفط إلى أقل من 16 دولارا للبرميل اليوم، مسجلة أقل مستوى منذ عام 1999 في ظل تخمة المعروض في السوق، بينما تستمر التداعيات الاقتصادية لجائحة فيروس كورونا في النيل من الطلب على أنواع الوقود.

