تجهيز بطاقة تداول جديدة خاصة بـ”الصحارى” في عين زارة

أعلن مصرف الصحارى عين زارة عن تجهيز بطاقة “تداول” بحلتها الجديدة، لتسليمها إلى العملاء الذين تقدموا بطلبات عبر البوابة الإلكترونية للمصرف.

وطالب المصرف -عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك- المواطنين بالتواصل مع الإدارة ليتسنى إيصالها لهم داخل حدود مدينة طرابلس عبر مندوب المصرف، مشيرا إلى أن بطاقة تداول بحلتها الجديدة ستكون مشحونة ومفعلة بشكل فوري، حيث تُمكِّن الزبائن من السحب النقدي من آلات السحب الذاتي بالمصرف هذا عدا عن توفير خدمات أخرى منها شراء كروت رصيد (المدار – ليبيانا – هاتف ليبيا)، بالإضافة إلى إتاحتها شراء كروت إنترنت من مزودي (LTT – الريادة – كونكت – العنكبوت)، إلى جانب التسوق بها في أكثر من 1700 نقطة بيع، ضمن أكثر من 45 منطقة تغطي 95‎% من ليبيا بحسب المصرف.

وجاءت هذه الخطوة من المصرف في إطار المبادرات التي أطلقها المصرف بإصدار بطاقات الصراف للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد وتجنب العدوى به.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية