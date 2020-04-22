اقتصاد

“الرقابة على الأغذية” تضبط كميات من الروائح مزورة تاريخ انتهاء الصلاحية بإعادة طباعته على التاريخ القديم

تم النشر منذُ ساعتين
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مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية
صحيفة صدى الاقتصادية
مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية

قال مكتب الإعلام بمركز الرقابة على الأغذية والأدوية اليوم الأربعاء في تصريح لصدى أنه قد ورد معلومات لمفتشي مركز الرقابة على الأغذية والأدوية حول وجود روائح ( مزيل عرق ) في أحد أسواق العاصمة طرابلس سوق الهوني – غوط الشعال، لديه كميات من مزيل العرق تواريخ الصلاحية أسفله مزورة ومطبوعة فوق التواريخ القديمة ومن خلال الكشف على هذه المنتجات تبين أن التواريخ مطبوعة فوق التاريخ القديم وبمجرد المسح بالأصبع يسهل محيه.

وأضاف أن مفتشي المركز قد صرحو أن إدارة السوق ستبلغهم عن مصدر هذه الروائح والموزع الخاص بها، مضيفاً أن تم مصادرة كامل الكميات من هذا المزيل و سلع أخرى منتهية الصلاحية من قبل الحرس البلدي، حتى يتم إعدامها.

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صحيفة صدى الاقتصادية

صحيفة صدى الاقتصادية

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