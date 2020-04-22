اقتصاد

قبيل رمضان.. القطاع الخاص يستورد 25 ألف طن من الأرز

تم النشر منذُ ساعتين
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

قال مصدر مطلع يعمل في ميناء بنغازي لـ 218 إن سفينة نقل الحبوب زمردة دخلت صباح اليوم وعلى متنها 25 ألف طن من الأرز المستورد من سنغافورة لصالح القطاع الخاص في إطار تعزيز وتوفير السلع للسوق المحلية قبيل حلول شهر رمضان.

وكانت قد دخلت ناقلة المحروقات أنوار ليبيا قبل ساعات لميناء بنغازي على متنها وقود 33 مليون لتر بنزين ورست على الرصيف رقم 5 تمهيدا لتفريغ حمولتها خلال الساعات المقبلة، بعد أن يتم تهيئة الرصيف النفطي

وكانت إدارة ميناء بنغازي استثنت الجمعة الماضية بعض الإدارات من العطلة الأسبوعية بهدف استمرار خروج البضائع والسلع الموجودة في الحظائر لتعزيز السوق المحلية، وسط جهود مؤسسات الدولة لمواجهة فيروس كورونا.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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